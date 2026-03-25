元モーニング娘。の中澤裕子（52）が24日までに、自身のブログを更新。21日、同グループへの加入が発表された、新メンバーの杉原明紗（めいさ、14）についてつづった。中澤は「野中美希ちゃんから写真もらいました。良い写真だね。モーニング娘。'26に新しい風が吹き込まれましたね」とコメントし、モーニング娘。'26メンバーと杉原の集合写真を投稿した。続けて「新メンバー杉原明紗ちゃん14才！いいね！可能性が無限だね！色々