キリンビールでは、ノンアルコール飲料「キリン グリーンズフリー」を中味・パッケージともにリニューアルした。1月製造品から全国で順次切り替えている。関係者は「飲みごたえとホップの香りを強化しました」とアピールしている。○新「キリン グリーンズフリー」の特徴「キリン グリーンズフリー」は、2020年より販売しているノンアルコール・ビールテイスト飲料。新しくなった「キリン グリーンズフリー」。350ml・500mlの缶、3