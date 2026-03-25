ローソンは、暑さ対策商品の日用品50品を24日から順次発売する。今年も猛暑になるとの見通しから、商品数を2025年と比べて約1･5倍に増やした。うち11品はローソン限定か、ローソン先行発売商品で、冷感素材を使ったアームカバーや、遮光とUVカット仕様の傘、アイスをイメージした入浴剤などを投入する。25年6〜8月における全国の平均気温は平年より2･36度高く、統計を開始した1898年以降の夏として過去最高を記録した。また、観測