東京都内の桜は咲き始めた所が多く、週末にかけては都心周辺で見頃を迎えるでしょう。29日(日)と30日(月)は晴れてお花見日和になりそうです。4月初めの週末もお花見を楽しめる所が多いでしょう。今週末にかけて桜が見頃へ今年の東京の桜(ソメイヨシノ)は3月19日(木)に開花が発表されました。東京の桜の標本木は靖国神社にあり、今日25日(水)朝の時点では5分咲きに届かないくらいです。そのほか東京都内の桜は多くの所で咲き始めて