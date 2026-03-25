日銀が25日公表した1月の金融政策決定会合の議事要旨で、政策委員から「次の利上げのステップにタイミングを逃さず進むことが必要だ」との意見が出ていたことが分かった。この委員は物価高対策が喫緊の課題だとし、物価上昇を抑える効果のある利上げの影響の検証に長い時間をかけるべきではないとも主張した。1月の会合では、昨年12月会合で0.5％程度から0.75％程度に引き上げた政策金利を維持すると決めた。ある委員は金融