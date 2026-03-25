【グラスゴー（英）＝細田一歩】サッカー日本代表は２４日（日本時間２５日）、英グラスゴー近郊で２８日（同２９日）のスコットランド、３１日（同４月１日）のイングランドとの国際親善試合に向けた練習を始めた。初日はパス回しなど軽めのメニューで体を動かした。スコットランド戦に気持ちを高ぶらせているのが前田（セルティック）だ。２０２２年からプレーするスコットランドでの一戦で、「僕が代表にいる間に試合ができ