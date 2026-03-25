将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」は3月25日、大阪府高槻市の「関西将棋会館」で最終第7局の対局を開始した。カド番をしのぎフルセットに持ち込んだ藤井王将が大逆転で防衛を果たすのか、それとも王者を極限まで追い詰めた永瀬九段が悲願の王将奪取を決めるのか。日本中が固唾をのんで見守る大一番の対局前、藤井王将が