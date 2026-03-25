TBS井上貴博アナウンサー（41）が、メインキャスターを務める24日放送の同局系「Nスタ」（月〜金曜午後3時49分）に出演。トランプ米大統領をめぐり、私見を述べた。番組ではこの日、冒頭でトランプ氏の最新発言や緊迫するイラン情勢などについて詳報した。トランプ氏は21日、自身のSNSで、イランが48時間以内にホルムズ海峡を開放しなければ「発電所を攻撃し壊滅させる」などと警告していた。しかし23日には一転、イランの発電所