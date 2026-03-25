第1子出産を報告したタレント岡田結実（25）が、25日までにインスタグラムを更新。わが子とのツーショットを初公開した。岡田は「なんだかんだ初めての赤ちゃんとのツーショット投稿」と切り出し、我が子を抱いた写真をアップ。初めての育児に「日々ミルクを飲む量が増えていくのに成長を感じながらちりつものミルク缶とオムツのお金に驚いてます」と率直な思いをつづった。この投稿にフォロワーからは「ママの顔になってるね