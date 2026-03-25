蒸気浴と水風呂を繰り返すことで得られる「ととのい」のリラックス効果で人々を虜にしているサウナ。そのブームは広がり、地方にも本格的なサウナ施設が誕生しています。少し足を伸ばして地方特有の変わり種サウナを体験してみませんか。本記事では、ニフティ温泉が発表した「サウナランキング2026」の結果をもとに、総投票数32,785票から選ばれた「関西エリアのサウナTOP3」を紹介します。関西の温浴サウナ施設TOP32010年代後半ご