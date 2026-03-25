中国外交部の林剣報道官は3月24日の定例記者会見で、同日午前、日本の現役自衛隊員を名乗る不審者が壁を乗り越えて駐日中国大使館に強行侵入し、自身の行為が違法であることを認めたと発表しました。中国側は同件に大きな驚きを覚えたと表明し、日本側に厳正な申し入れを行い、強く抗議しました。林報道官は、「この事件は『外交関係に関するウィーン条約』に著しく違反し、中国の外交官の身の安全と外交施設の安全を深刻に脅かす