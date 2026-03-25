筑豊地区の民話をテーマにした企画展「ふるさとの民話をたずねて」が、福岡県宮若市宮永の市文化財収蔵・展示・交流センター「宮若トレッジ」で開かれている。伝説やとんちの効いた笑い話など、大人から子どもへ語り継いできた地元の民話をパネルや模型で紹介している。31日まで、入場無料。