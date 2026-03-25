3月24日夜、浜松市浜名区の新東名高速道路上り線で、故障で追い越し車線に止まった軽トラックから火が出て、現場付近は約3時間にわたり車線規制が行われました。 24日午後8時45分頃、浜松市浜名区豊保の新東名高速道路上り線で、軽四トラックを運転していた男性（54）から「車が故障によって追い越し車線上で止まってしまった」と警察に通報がありました。警察が「安全な場所で待機していてください」と伝え現場に向かっていた途