ウクライナ西部リビウにあるユネスコの世界遺産に登録されている歴史地区などにドローン攻撃があり少なくとも17人がけがをしました。【映像】ドローン直撃の瞬間（実際の映像）現地当局などによりますと24日の日中、ウクライナ各地にロシア軍のドローン攻撃がありました。西部リビウでは、ユネスコの世界遺産に登録されている歴史地区にある聖アンドレイ教会にドローンが直撃し火災が発生しました。別のドローンは集合住宅