全国の高校で来年4月から使用される教科書の検定が行われました。【映像】教科書に掲載されている大谷翔平選手検定の対象となったのは2027年度から主に高校2年生が使用する教科書で、文部科学省の検定意見による修正を経てあわせて220点が合格しました。今回は多くの分野の教科書にAIや生成AIに関する記述が新たに盛り込まれました。著名人では、ドジャースの大谷翔平選手が国語と英語の教科書に掲載されたほか、人気ロッ