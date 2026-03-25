自民党の松山政司参院議員会長と立憲民主党の水岡代表は２４日、国会内で２０２６年度予算案の審議日程を巡り会談した。松山氏は予算の年度内成立に協力を求めたが、水岡氏は十分な審議時間を確保するよう主張し、折り合わなかった。立民は参院野党第１党で、会談は自民側が呼びかけた。自民は石井準一参院幹事長、磯崎仁彦参院国会対策委員長、立民は田名部幹事長、斎藤嘉隆国対委員長がそれぞれ同席した。松山氏は会談で「