「オープン戦、ドジャース−エンゼルス」（２４日、ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手が「１番・投手」で出場し、オープン戦２度目の先発登板で今年初めての二刀流となった。大谷の二刀流出場は昨年１１月１日のワールドシリーズ第７戦以来。初回は先頭のネトに対してはフルカウントから９５マイルのシンカーで空振り三振スタート。続く２番・トラウトとは昨年８月１３日に初対決して以来、２度目の対戦となったが、