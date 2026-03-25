イスラエル軍の空爆の犠牲者の葬儀に集まった人たち＝13日、レバノン南部シドン/Mohamad Zanaty/Anadolu/Getty Images（CNN）米国やイスラエル、イランによる攻撃が中東全域で続く中、24日までに各地で伝えられた子どもの犠牲者が350人近くに上っている。米人権活動団体のHRANAによると、イランでは今回の衝突で200人以上の子どもが死亡した。レバノン保健省は子ども100人以上が死亡したとしている。こうした数字について、CNNが独