【NASCAR】第6戦 グッドイヤー400（ダーリントン・レースウェイ／日本時間3月23日）【映像】緊急ピットで “窓を外す”異例の光景全米で人気ナンバーワンのストックカーレース、NASCAR（ナスカー）の第6戦が開催され、今季開幕3連勝していたタイラー・レディックがまたしても勝利を収めた。ただ、そんなレディックのマシンがレース中にピットインし、窓を外して“ある部品”を交換すると異例の光景が見られた。開幕6戦で4勝と