２４日は６鞍に騎乗した佐々木世麗騎手（２３）＝園田・尾林幸二厩舎＝だったが未勝利に。期待の１頭９レースのワローテルは「砂をかぶるのを嫌がって耳を絞ってました…」と悔しそうに振り返った。２５日は８鞍に騎乗。３レースのユウバエは「前走１４００メートル戦でもハナを切っているので、距離短縮でも。チャンスをものにしたい」と前向きだった。２ＲフレーヴォＣ３ＲユウバエＡ４Ｒエナモーニン