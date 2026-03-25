平安初期に仏教の大革新が起きた理由 なぜ、平安初期に仏教の大革新が起こったの？ 奈良時代までの仏教は、現代日本の仏教とは少々違っていました。 寺院に一般人が参拝することはありませんでしたし、葬式が行なわれることもありませんでした。 宗派はありましたが、大学の学部のようなもので、僧は自分が所属する宗派以外の教えも学ぶことができました。 現在見るような宗派は、最澄と空海がそれぞれ天台宗・真言宗を創始し