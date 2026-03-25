居酒屋で人気の生絞りサワーが飲めば飲むほど危険なワケ 生○○サワーはまったくヘルシーじゃない 居酒屋の定番と言えるお酒のひとつに「生◯◯サワー」というものがあります。頻繁に目にするのは、「生レモンサワー」や「生グレープフルーツサワー」で、甲類焼酎に炭酸水、シロップ、その場で絞ったフルーツの果汁を混ぜて飲むお酒です。 一見すると添加物が入っていな