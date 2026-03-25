糖質制限中にチョコレートが食べたくなったらどうすればいい？ 【糖質Q&A】どうしても食べたければカカオ70～80%以上のものを食べる！ チョコレートが甘いのは砂糖をたくさん使っているから。 つまり糖質も多いということです。 どうしてもチョコレートが食べたくなったら、カカオ70～80%以上のものを選んで食べ