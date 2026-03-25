ドル円理論価格1ドル＝160.06円（前日比+0.43円） 割高ゾーン：160.86より上 現値：158.73 割安ゾーン：159.26より下 過去5営業日の理論価格 2026/03/24159.63 2026/03/23160.75 2026/03/20159.57 2026/03/19160.41 2026/03/18158.45 （注）ドル円理論価格とは？ Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動