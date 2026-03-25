消費者物価指数（2月）09:30 結果3.7% 予想3.8%前回3.8%（前年比) 結果0.0% 予想N/A前回0.4%（前月比) 結果3.3% 予想3.4%前回3.4%（トリム平均・前年比) 結果0.2% 予想N/A前回0.3%（トリム平均・前月比)