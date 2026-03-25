俳優の松岡昌宏が、ホクレン農業協同組合連合会の新CM「春は桜ミルク」篇（30秒）のに出演。きょう25日より放映・配信される。【CMカット】素敵…！王子様姿の橋本涼＆矢花黎＆鈴木悠仁同会は、北海道の酪農家約4100戸の拠出金から成る北海道産牛乳・乳製品の需要拡大運動「ミルクランド北海道」の一環として、北海道出身の松岡と、橋本涼、矢花黎、鈴木悠仁を起用したプロモーション「北海道 is ミルクランド」を昨年より展開