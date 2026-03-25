24日、デンマーク・コペンハーゲンで、社会民主党メンバーと並び立つフレデリクセン首相（中央）（AP＝共同）【コペンハーゲン共同】デンマーク議会総選挙の開票が24日夜（日本時間25日未明）に始まった。公共放送DRの出口調査によると、同国自治領グリーンランドの領有を狙うトランプ米政権に反発し距離を置く考えを強調しているフレデリクセン首相の中道左派、社会民主党が最多議席を維持する勢い。生活費の高騰などで低迷して