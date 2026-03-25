サッカーの元フランス代表FWアントワーヌ・グリーズマン（35）が今季限りでアトレチコ・マドリード（スペイン）を退団し、7月から米メジャーリーグ・サッカー（MLS）のオーランドに加入することが24日に発表された。グリーズマンは新天地のクラブを通じ「オーランドでキャリアの次の章を始めることにとても興奮している。クラブとの最初の会話から強い野心と将来への明確なビジョンを感じ、それが私に響いた。オーランドを新し