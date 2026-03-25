女性ピン芸人の吉住（36）が、25日までにXを更新。所属するプロダクション人力舎の先輩お笑いトリオ、トンツカタンの解散について言及した。吉住は、トンツカタン解散発表を伝えた記事を引用。「たくさん話し合っていました。私が知ってるだけでもたくさん話し合っていたのに、私の知らないところでもたくさん話し合っていたようで。本当に信じられないくらいたくさん話し合ったんだと思います」と推し量り、「若手の頃からトンツ