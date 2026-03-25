【週刊少年サンデー 2026年17号】 3月25日 発売 価格：400円 小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2026年17号」を本日3月25日に発売した。価格は400円。デジタル版も同時発売されている。 今号の表紙と巻頭グラビアは、櫻坂46の山下瞳月さん。また、巻頭カラーには「写らナイんです」が登場する。さらに、センターカラーには「尾守つみきと