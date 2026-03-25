イギリス遠征中の日本代表は24日、スコットランド・ダンバートン市内で始動し、合宿初日のトレーニングを行った。地元スコットランドの名門セルティックに所属するFW前田大然にとっては在住5年目となる国での初の代表活動。「日本代表がスコットランドで試合をすることがほとんどないことだし、僕が代表にいる間にできるのはすごく幸せなこと」との喜びを胸に出場を狙う。前田は2022年1月、横浜F・マリノスからセルティックに