ＳｕｎＡｓｔｅｒｉｓｋが大幅続伸している。同社は２４日の取引終了後、初配当として２６年１２月期に１０円の期末配当を実施する予定だと発表。これを好感した買いが入ったようだ。今期は大幅な増収増益を見込んでおり、内部留保を確保しつつ安定的かつ継続的に配当を実施する体制が整ったと判断した。 出所：MINKABU PRESS