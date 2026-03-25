Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅが４日ぶりに反発している。この日の寄り前に宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）が推進する宇宙戦略基金第２期の技術開発テーマ「次世代地球観測衛星に向けた観測機能高度化技術」に採択されたと発表しており、好材料視されている。 採択された技術開発課題は「周波数スキャンＳＡＲによる高分解能・広域小型ＳＡＲ衛星の軌道上実証」。支援上限額は３７億６８３１万８０００円で、今後約２カ月