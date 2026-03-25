きょう東証グロース市場に新規上場したジェイファーマは、公開価格と同じ８８０円ウリ気配でスタートし、その後は気配値を切り下げていたが、午前９時１５分に公開価格を７１円（８．１％）下回る８０９円で初値をつけた。 出所：MINKABU PRESS