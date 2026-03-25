雪印メグミルクが続伸している。２４日の取引終了後に自社株６９１万６４００株（消却前発行済み株数の９．７８％）を３月３１日付で消却すると発表したことが好感されている。消却後の発行済み株数は６３８３万５４５５株となる。 出所：MINKABU PRESS