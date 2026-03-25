ノイルイミューン・バイオテックが高い。同社は２４日の取引終了後、独自技術を活用し固形がんを対象に開発を進めるＣＡＲ－Ｔ細胞「ＮＩＢ１０３」の第１相臨床試験において、第１例目の患者投与を実施したと発表。これを材料視した買いが入った。同試験は１２～３０症例において、ＮＩＢ１０３の安全性及び忍容性を主要目的、抗腫瘍効果及び細胞動態を副次目的として評価する。試験結果を踏まえてその後必要