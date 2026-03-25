メジャーリーグサッカー(MLS)のオーランド・シティSCは24日、アトレティコ・マドリーFWアントワーヌ・グリーズマンの加入を発表した。加入は26年7月からとなり、1年の延長オプションが付帯した2年契約を締結したようだ。以前からMLSでのプレーを熱望していたグリーズマン。22日に行われたR・マドリーとのダービーに出場すると、同日夜に契約締結のためにオーランドへと飛び立ったという。オーランド・シティのマーク・ウィル