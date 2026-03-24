イタリア時間6月16日から19日までフィレンツェで開催される「第110回ピッティ・イマージネ・ウオモ（Pitti Immagine Uomo、以下ピッティ）」の2人目のゲストデザイナーとして、ドーバー ストリート マーケット（DOVER STREET MARKET、以下DSM）による初のオリジナルブランド「DSM Kei Ninomiya」の参加が決定した。会期中に2027年春夏メンズコレクションをランウェイ形式で発表する。【画像をもっと見る】オリジナルブランドプ