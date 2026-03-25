恋愛では「好きな人と一緒にいたい」と思うのは自然なこと。ただ、その気持ちが強くなりすぎると、関係のバランスが崩れることがあります。では、依存型の女性と自立している女性、男性が離れにくいのはどちらのタイプなのでしょうか？依存が強いと、関係が重くなりやすい連絡がないと不安になる、会えない時間に気持ちが揺れる、相手中心で生活が回る。依存が強くなるほど、恋は安心よりも不安に支配されやすくなります。男性も「