25日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比29.2％増の819億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同24.8％増の559億円となっている。 個別ではＮＺＡＭ日経平均高配当株５０ 、ＯｎｅＥＴＦＴＯＰＩＸ高配当株グロース指数 が新高値。ｉシェアーズユーロ建