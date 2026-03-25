最近「太ももだけ太く見える」と感じていませんか？その背景には、前ももに頼った動きのクセがあるかもしれません。そこで取り入れたいのが、ハムストリングスにアプローチする【クロス前屈ストレッチ】。脚の裏側をゆるめることで前ももの負担を軽減させることで、下半身全体のラインが整いやすくなります。【STEP１】姿勢を整える背筋を伸ばして立ち、両脚を軽くクロスします。骨盤を立て、頭が上に引き上がるイメージで体の軸を