男性は、好きな女性の前では自分でも気づかないうちに特徴的な行動を取るもの。そこで今回は、言葉にされない“好き”のサインを見逃さないように、男性が無意識に出してしまう「本命サイン」を紹介します。目が合った瞬間の表情の変化に注目好きな女性と目が合った瞬間、男性の表情は思わず緩んでしまうもの。真剣な表情からふっと柔らかい笑顔に変わったり、少し照れたような表情を見せたりするのは、あなたへの特別な気持ちの表