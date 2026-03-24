ぽっこりお腹が悩みの種という方は少なくないと思いますが、その原因は筋力の低下だけでなく、内臓の機能低下による“便秘”なども挙げられます。そこで、そんな方こそ習慣に採り入れたいのが、深い呼吸とともにお腹深部の筋肉を強化する簡単エクササイズ【プロットクランチホールド】です。プロットクランチホールド深い呼吸とともに行うことでお腹深部の筋肉を強化するエクササイズです。下腹の凹ませや整腸、さらには腰の痛みの