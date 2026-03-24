誠実で一途な男性と長く幸せな恋愛をしたいと願う女性は少なくないでしょう。でも、その願いを叶えるためには、男性をしっかり見極める目が必要。そこで今回は、誠実さに欠ける男性の「特徴的な行動」を紹介します。「褒め上手」が度を超えているデート中、あなたの髪型や服装、話し方など何から何まで褒めてくる男性は要注意かも知れません。あまりにも完璧に女性に対して褒め言葉を繰り出せる男性は、それだけ多くの女性との会話