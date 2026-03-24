「もし将来さ、こうなったら…」と男性から話をされたとき、それはただの雑談なのか、それとも本気なのか判断に迷うことも。実は男性の本命サインは、“将来についての語り口調”に表れるんです。“自分の未来”にあなたを入れる「自分はこうしたい」という話の中に、自然とあなたの存在が入っているのは、本気で一緒にいる未来を考えているから。男性は本命相手には、未来が一人前提になりません。具体的な内容を話題にする住む場