どんなに彼氏と仲良くしていても、時にはケンカになってしまうことってあるはず。でも、ケンカした状態を長引かせるのは百害あって一利なしです。そこで今回は、早急に「彼と仲直りする」ためにしたいことを紹介します。｜勇気を持って自分から謝るケンカ直後はなかなか怒りの感情を抑えるのは難いものですが、少し時間が経つと気持ちが落ち着いてくるはず。そして、たとえ彼氏の方がケンカの原因を作ったとしても「自分にも落ち度