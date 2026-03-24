不倫は一時的な感情や関係として始まることが多いものですが、その影響は関係中だけでなく、関係が終わったあとも残ることも。時間をかけて少しずつ生活や人間関係に影響が及ぶケースもあるのです。不倫が人生に与える現実的な影響には、いくつかの側面があります。人間関係のバランスが変わる不倫をきっかけに、夫婦関係だけでなく周囲との関係にも変化が生まれることがあります。信頼の揺らぎや距離感の変化など、これまで当たり