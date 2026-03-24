花粉が気になる季節。肌がゆらぎやすいこの時期は、赤みや乾燥を隠そうとファンデーションを重ねがちです。ただ、その“厚塗り”がかえって老け見えの原因になることも。大人肌に必要なのは、隠すことよりも「守りながら整える」ことになります。そこで今回は、40代・50代のゆらぎやすい肌でも負担を抑えつつ、１本で美肌印象へ導くベースメイクアイテムをチェックしてみましょう。忙しい朝もこれ１本で完結【ラロッシュ ポゼ】自