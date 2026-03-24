ダイエット中、「朝食を抜けばその分カロリーを抑えられる」と考える人は少なくありません。忙しい朝は食事をとらない習慣が続いている、という人もいるでしょう。確かに、１日の摂取エネルギーを減らすという意味では、朝食を抜くことで体重が変化するケースもあります。ただし、「朝食を抜く＝痩せる」と単純に考えてしまうと、食事リズムの乱れにつながることもあります。大切なのは、１日の食事のバランスをどう整えるかです。