アメリカのオープンAIは、AI動画生成サービスの「Sora」について、スマートフォンアプリの提供を終了すると発表しました。オープンAIは24日、Soraの公式SNSアカウントで「Soraに別れを告げる」などと投稿し、サービスを終了すると発表しました。具体的な終了時期や作成した動画の保存方法などは、今後、改めて示すとしています。去年9月に発表されたSoraは、AIが生成した動画を投稿・共有できるアプリですが、人気アニメキャラクタ